Компания работает с сфере индустрии красоты: - Салон красоты - Портал с продукцией - и тд Есть свой вариант, его нужно доработать или предложить альтернативу. Нужен дизайнер с хорошими работами в данной тематике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожелания по лого:
- выполненный в двух цветах (черный шрифт + салатовый фон).
- две заглавные буквы WB - выполнены шрифтом в "рукописном" стиле. Поскольку это womanbook, то есть "дневник женщины", то и буквы должны быть написаны вроде бы от руки. WB - главный акцент в лого, буквы должны быть большими и занимать основное пространство логотипа.
- подпись снизу womanbook.com.ua - очень незаметная и ненавязчивая.
- если есть необходимость, то сделать лого не прямоугольным, а квадратным.
- можно попробовать поиграть с тенями и градиентами, чтобы сделать две заглавные буквы фактурными и визуально объемными
- если есть необходимость - добавить белый цвет. Но все таки приоритет на двухцветном лого.
Цена и срок
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