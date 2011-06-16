Пожелания по лого:

- выполненный в двух цветах (черный шрифт + салатовый фон).

- две заглавные буквы WB - выполнены шрифтом в "рукописном" стиле. Поскольку это womanbook, то есть "дневник женщины", то и буквы должны быть написаны вроде бы от руки. WB - главный акцент в лого, буквы должны быть большими и занимать основное пространство логотипа.

- подпись снизу womanbook.com.ua - очень незаметная и ненавязчивая.

- если есть необходимость, то сделать лого не прямоугольным, а квадратным.

- можно попробовать поиграть с тенями и градиентами, чтобы сделать две заглавные буквы фактурными и визуально объемными

- если есть необходимость - добавить белый цвет. Но все таки приоритет на двухцветном лого.

Цена и срок