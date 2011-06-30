Дизайн флага + шеврона. Приватно для Ruslala

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка106 просмотров
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Нужно изготовить дизайн нескольких нашивок + флагов.

13 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ruslala
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за работу, всё было сделано, все мелочи учтены!
Очень нравится работать с Антоном)) в который раз - спасибо за интересный проект!