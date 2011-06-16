Логотип для киносайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок254 просмотра
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Добрый день,

интересует логотип для сайта по тематике кино.

Скорее всего текстовый + какая то картинка.

Примеры покажу.

Нужно сделать шустро, агенствам по разработке логотипов и фирменных стилей прошу не беспокоить, не тот проект.

13 лет назад
selldigi
Евгений 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Paul-zp
Павел 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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