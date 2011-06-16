Логотип для киносайта

Требуется качественно в растре отрисовать логотип сайта. Придумывать ничего не нужно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
интересует логотип для сайта по тематике кино.
Скорее всего текстовый + какая то картинка.
Примеры покажу.
Нужно сделать шустро, агенствам по разработке логотипов и фирменных стилей прошу не беспокоить, не тот проект.
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