Разработать логотип для компании в сфере красоты

Логотипы и ЗнакиЗакрыт46 заявок391 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания работает с сфере индустрии красоты:

- Салон красоты

- Портал с продукцией

- и тд

Есть свой вариант, его нужно доработать или предложить альтернативу.

Нужен дизайнер с хорошими работами в данной тематике

13 лет назад
Aleksandr_T
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад