Разработать логотип для компании в сфере красоты

Есть свой вариант нужно его либо доработать, либо предложить свой. - Спортивный информационный портал. Плюс ещё несколько направлений проекта - Привязать дизайн логотипа к стилистики спорта и озера Байкал (Проект работает в Сибири и называется СпортБайкал)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания работает с сфере индустрии красоты:
- Салон красоты
- Портал с продукцией
- и тд
Есть свой вариант, его нужно доработать или предложить альтернативу.
Нужен дизайнер с хорошими работами в данной тематике
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