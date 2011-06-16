Разработать логотип в стиле пиксель-арт

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип для интернет-проекта полиграфической направленности. Логотип нужен хороший и профессионально сделанный.

- Приветствуется опыт пиксельарта.

- Люблю работы студии Артемия Лебедева.

13 лет назад
Aleksandr_T
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад