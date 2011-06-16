Разработать логотип в стиле пиксель-арт

Нужно изготовить дизайн нескольких нашивок + флагов.
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Логотип для интернет-проекта полиграфической направленности. Логотип нужен хороший и профессионально сделанный.
- Приветствуется опыт пиксельарта.
- Люблю работы студии Артемия Лебедева.
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