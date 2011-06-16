Разработать логотип для спортивного портала

Логотипы и ЗнакиЗакрыт38 заявок310 просмотров
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Есть свой вариант нужно его либо доработать, либо предложить свой.

- Спортивный информационный портал. Плюс ещё несколько направлений проекта

- Привязать дизайн логотипа к стилистики спорта и озера Байкал (Проект работает в Сибири и называется СпортБайкал)

13 лет назад
Aleksandr_T
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад