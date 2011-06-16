Приватно для Восток ОЛьга

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать логотип, сочетающий в себе все или некоторые из представленных в ТЗ тегов. Предоставить несколько вариантов на рассмотрение. Конечный результат -- в векторном виде.

13 лет назад
1VIZITKA
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
13 лет назад
$50
1 день
Очень понравилось работать с Ольгой. Опытный исполнитель, с харизмой, что и послужило главным аргументом к размещению заказа. Понравился подход к работе, стиль, основательность. Свое ТЗ со "скрипом" заполнил в предложенный бриф, и не жалею о потраченном времени. Оказалось, что сей документ полностью снял дальнейшие многочасовые уточнения в процессе работы. Получил проработанный результат в нескольких вариантах. Настолько глубокое понимание сути проблемы и цели, что сейчас в замешательстве, какой же из предложенных вариантов выбрать. Все настолько хороши. Если вы цените свое время, если вам необходим действительно качественный и креативный материал, и без долгих уточнений -Ольга, это лучший выбор! Я просто в восторге, очень мало подобных исполнителей. Ставлю в пример ее опыт и обязательность. Спасибо за работу, буду обращаться сам и давать по возможности рекомендации.
Суперположительный заказчик, главное господа фрилансеры умейте внимательно читать и изучать ТЗ , и тогда сотрудничество с Дмитрием будет просто на одном дыхании! Мои категорические рекомендации и респект! Буду рада вновь пересечься по интересным заказам)