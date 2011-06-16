Приватно для Восток ОЛьга

Очень понравилось работать с Ольгой. Опытный исполнитель, с харизмой, что и послужило главным аргументом к размещению заказа. Понравился подход к работе, стиль, основательность. Свое ТЗ со "скрипом" заполнил в предложенный бриф, и не жалею о потраченном времени. Оказалось, что сей документ полностью снял дальнейшие многочасовые уточнения в процессе работы. Получил проработанный результат в нескольких вариантах. Настолько глубокое понимание сути проблемы и цели, что сейчас в замешательстве, какой же из предложенных вариантов выбрать. Все настолько хороши. Если вы цените свое время, если вам необходим действительно качественный и креативный материал, и без долгих уточнений -Ольга, это лучший выбор! Я просто в восторге, очень мало подобных исполнителей. Ставлю в пример ее опыт и обязательность. Спасибо за работу, буду обращаться сам и давать по возможности рекомендации.