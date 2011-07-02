Логотип "Три Колеса"

Доброго дня всем. На основе существующего логотипа необходимо разработать фирменный стиль для последующего применения как в полиграфической продукции, так и в Сети. От вас вопросы, цены и сроки, все в аську, или скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип на сайт velo-tuning.ru
Новый дизайн сайта находиться тут: http://narod.ru/disk/15701411001/velotuning_w_rev23.rar.html
После всех обновлений компания(соответственно и сайт) будут называться "Три Колеса"
Поэтому логотип примерно должен выглядеть так:
Трёхколёсный велосипед с каким-нибудь "тюнингом" например крылья.
На велосипеде скорее всего должен сидеть некий человек в шлеме(как у спортивных мотоциклов), в перчатках и прочее.
Своё видение логотипа опишите на словах, чтобы лишний раз ни чего не переделывать.
Логотип не должен быть связан графически с названием.
Обязательное условие, чтобы логотип выглядел понятно в одноцветном исполнении.
И в целом логотип должен быть серьёзным - не детским.
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