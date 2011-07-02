Логотип "Три Колеса"

Нужен логотип на сайт velo-tuning.ru

Новый дизайн сайта находиться тут: http://narod.ru/disk/15701411001/velotuning_w_rev23.rar.html

После всех обновлений компания(соответственно и сайт) будут называться "Три Колеса"

Поэтому логотип примерно должен выглядеть так:

Трёхколёсный велосипед с каким-нибудь "тюнингом" например крылья.

На велосипеде скорее всего должен сидеть некий человек в шлеме(как у спортивных мотоциклов), в перчатках и прочее.

Своё видение логотипа опишите на словах, чтобы лишний раз ни чего не переделывать.

Логотип не должен быть связан графически с названием.

Обязательное условие, чтобы логотип выглядел понятно в одноцветном исполнении.

И в целом логотип должен быть серьёзным - не детским.