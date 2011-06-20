MaxiLine

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок232 просмотра
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Нужно разработать логотип новой компании MaxiLine, которая занимается международными транспортными перевозками грузов. Выдержанный официальный стиль.

Некоторые примеры на следующих сайтах конкурентов:

www.sonora.lv

www.beweship.lv

http://www.greencarrier.lv/

www.dsv.com/lv

http://www.jazzlogistics.com/

12 лет назад
latvere
40 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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Aleks_Frolov
Алексей 
52 годаУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
3 дня
Smo_lina
Евгения 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
oleg-gk
Олег 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$70
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