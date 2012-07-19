Портфолио
- Флаер спортивного фотографа1036 просмотров
- Охранная фирма348 просмотров
- Логотип фирмы "Клининг-сити"302 просмотра
- Флаер для интернет-магазина412 просмотров
- Плакат ЮНИСЕФ359 просмотров
- Плакат ЮНИСЕФ310 просмотров
- Плакат ЮНИСЕФ324 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Алексей задание выполнил без промедлений! Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично, продуктивно, оперативно.
$25
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана качественно и в срок. Алексей учитывает пожелания заказчика и дает дельные советы. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Конкретное ТЗ. оперативность. Приятно сотрудничать. Рекоммендую.
$30
10 баллов
13 лет назад
Алексей очень оперативно выполнил логотип. Выслушал все предложения и замечания. И завершил работу. А++
Ответный отзыв
Грамотно и корректно дано задание. Постоянно на связи. Конструктивное обсуждение. Хороший заказчик.
$30
10 баллов
13 лет назад
Хорошая работа, в срок. Я доволен.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Оперативность.Порядочность. Своевременная оплата. Рекомендую.
$45
10 баллов
13 лет назад
Очень быстро, очень качественно. Недешево, но оно того стоит. :)
Ответный отзыв
Понятное ТЗ. Проблем нет. Приятно сотрудничать. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $50
от 2 дней
#223
Дизайн продукции
1 отзыв
от $25
от 1 дня
#143
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#186
Фирменный стиль
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#965
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#1408