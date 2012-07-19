Aleks_Frolov

Алексей Aleks_Frolov

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Творец

Адекватный. Пунктуальный.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
12 лет назад
CoralDraw. Срочный заказ
Алексей задание выполнил без промедлений! Спасибо! Рекомендую!
Отлично, продуктивно, оперативно.
Ответный отзыв
Shizgara
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Создать календарь
Работа сделана качественно и в срок. Алексей учитывает пожелания заказчика и дает дельные советы. Было приятно сотрудничать.
Конкретное ТЗ. оперативность. Приятно сотрудничать. Рекоммендую.
Ответный отзыв
hasumad
Вадим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа. Приватно для Алексея Фролова
Алексей очень оперативно выполнил логотип. Выслушал все предложения и замечания. И завершил работу. А++
Грамотно и корректно дано задание. Постоянно на связи. Конструктивное обсуждение. Хороший заказчик.
Ответный отзыв
promogroup
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Баннер(ы). Приватно для Алексей Фролов (uzzor)
Хорошая работа, в срок. Я доволен.
Четкая постановка задачи. Оперативность.Порядочность. Своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
YoshiKatano
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Сделать шапку сайта и логотип
Очень быстро, очень качественно. Недешево, но оно того стоит. :)
Понятное ТЗ. Проблем нет. Приятно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $50
от 2 дней
#223
Дизайн продукции
1 отзыв
от $25
от 1 дня
#143
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#186
Фирменный стиль
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#965
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#1408