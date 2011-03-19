Zakazcontent

Антон, сразу прислал логотипы отличающиеся от всех своей красотой, идеей и мыслью. Потом без вопросов присылал новые логотипы под наши требования. В итоге получили то что хотели на 100%. Планируем продолжать с ним сотрудничество. Наши большие рекомендации, не пожалеете точно!