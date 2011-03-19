Zakazcontent

Требуется разработать логотип для студии копирайтинга.
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется разработать логотип для клининговой компании Название Клининг-Сити Рекомендуемые цвета Красный,черный,серый,голубойЗавершен13 лет назад
- $20
Требуется создать логотип для сайта компании Веб-Фаворит с соблюдением стилистики сайта. Сайт http://webfavorite.ru/.Логотипы и Знаки4 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется рисунок профессиональной кухни. Согласно ТЗ в приложении.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо для сайта http://teplo-tulamagazin.ru/ сделать Доп. характеристику в которой можно будет Добавить вариант значения этой характеристики со значением от и до(как в поле Цена). Более подробное тех задание во вложенном файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Для сайта http://teplo-tulamagazin.ru/ необходимо сделать расширенный поиск вместо обычного который сейчас стоит на сайте. Для всех категорий должен быть реализован отбор по цене (задается нижняя и верхняя граница по шкале и в отдельных полях), ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется редизайн сайта. За основу взять сайт компании http://www.teplo-tula.ru/ Главное сохранение цветов компании (синий и желтый) ну и соответственно и логотипа.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип интернет-магазина. РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: Логотип для интернет-магазина цифровой техники и других товаров (возможно и еще что то будем продавать, думаю на технике заострять не стоит) Цвета должны совпадать ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип частного охранного предприятия. Название "Доминант" Услуги; -охрана объектов -пультовая охрана -сопровождение грузов Расцветка неопределена,запрещена государственная символика В дальнейшем логотип будет изображен на форме охранниковЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется логотип конмпании которая занимается продажей,ремонтом,и обслуживанием кондиционеров. Название компании "Арт-КлиматЗавершен14 лет назад