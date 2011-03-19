Zakazcontent

Владимир Zakazcontent

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для компании

    $30

    Требуется разработать логотип для клининговой компании Название Клининг-Сити Рекомендуемые цвета Красный,черный,серый,голубой

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    $20

    Требуется создать логотип для сайта компании Веб-Фаворит с соблюдением стилистики сайта. Сайт http://webfavorite.ru/.

    Логотипы и Знаки4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дополнить расширенный поиск Shop-Script

    $50

    Необходимо для сайта http://teplo-tulamagazin.ru/ сделать Доп. характеристику в которой можно будет Добавить вариант значения этой характеристики со значением от и до(как в поле Цена). Более подробное тех задание во вложенном файле.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расширенный поиск для Shop-Script

    $100

    Для сайта http://teplo-tulamagazin.ru/ необходимо сделать расширенный поиск вместо обычного который сейчас стоит на сайте. Для всех категорий должен быть реализован отбор по цене (задается нижняя и верхняя граница по шкале и в отдельных полях), ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется редизайн сайта. За основу взять сайт компании http://www.teplo-tula.ru/ Главное сохранение цветов компании (синий и желтый) ну и соответственно и логотипа.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип интернет магазина

    $50

    Необходимо создать логотип интернет-магазина. РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКА: Логотип для интернет-магазина цифровой техники и других товаров (возможно и еще что то будем продавать, думаю на технике заострять не стоит) Цвета должны совпадать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип частного охранного предприятия

    $50

    Необходимо создать логотип частного охранного предприятия. Название "Доминант" Услуги; -охрана объектов -пультовая охрана -сопровождение грузов Расцветка неопределена,запрещена государственная символика В дальнейшем логотип будет изображен на форме охранников

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Логотип для компании
Приятно сотрудничать. профессионализм. своевременная оплата.
Алексей быстро и качественно сделал нам логотип, что у нас даже не возникло необходимости дорабатывать его. Очень качественно. Наши рекомендации.
Ответный отзыв
gaffsst
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Логотип для сайта
Приятно с Вами работать: ответственность, профессионализм, своевременная оплата, рекомендую всем!
Антон, сразу прислал логотипы отличающиеся от всех своей красотой, идеей и мыслью. Потом без вопросов присылал новые логотипы под наши требования. В итоге получили то что хотели на 100%. Планируем продолжать с ним сотрудничество. Наши большие рекомендации, не пожалеете точно!
Ответный отзыв
angelovchik
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Рисунок для сайта
Спасибо, Владимир. Конструктивное общение, непосредственное участие в обсуждении деталей проекта, творческий подход. Приятно работать! С удовольствием продолжу работу.
Огромное спасибо!Приятно работать с профессионалом. Если Александр будет согласен, то с удовольствием продолжим работу, по другим проектам!
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Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип интернет магазина
Интересный конкурс, приятное общение, мгновенная оплата. Мои рекомендации Владимиру!
Огромное спасибо!Приятно работать.
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Rivermo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип компании по продаже кондиционеров
Отличный работодатель, приятно сотрудничать!
Огромное спасибо,приятно работать
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