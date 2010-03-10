Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель, всем советую.
Ответный отзыв
Все прекрасно
$50
10 баллов
13 лет назад
Огромное спасибо,приятно работать
Ответный отзыв
Отличный работодатель, приятно сотрудничать!
$50
10 баллов
14 лет назад
Ответный отзыв
+ Ответственный заказчик