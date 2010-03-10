Rivermo

Александр Rivermo

 
35 летРоссия/Магнитогорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Категорически приветствую

Портфолио
Отзывы заказчиков
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для группы Вконтакте
Хороший исполнитель, всем советую.
Все прекрасно
Ответный отзыв
Zakazcontent
Владимир 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип компании по продаже кондиционеров
Огромное спасибо,приятно работать
Отличный работодатель, приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
slyfox
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Концептуальный макет сайта инвестиционной компании
Все ок
+ Ответственный заказчик
Ответный отзыв