Логотип для компании

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок207 просмотров

Требуется разработать логотип для клининговой компании

Название Клининг-Сити

Рекомендуемые цвета

Красный,черный,серый,голубой

13 лет назад
Zakazcontent
Владимир 
52 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Алексей быстро и качественно сделал нам логотип, что у нас даже не возникло необходимости дорабатывать его. Очень качественно. Наши рекомендации.
Приятно сотрудничать. профессионализм. своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад