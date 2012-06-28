Нужен логотип для компании по электромонтажным услугам. Компания проводит свет. Называется ТОО "RL-System"
Перерисовать логотип из PSD в Eps или AI
Есть логотип, шрифты и в е обьекты логотипа есть, нужно перерисовать из PSD в вектор
Логотип довольно простой.
Срочно! 200р
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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