Перерисовать логотип из PSD в Eps или AI

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок227 просмотров

Есть логотип, шрифты и в е обьекты логотипа есть, нужно перерисовать из PSD в вектор

Логотип довольно простой.

Срочно! 200р

13 лет назад
vovamountain
Горный 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

logo_km_ua
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад
$5
1 день
Отрисовал логотип в векторе, качественно в трех форматах.
Задача была поставленна четко и ясно. Все требования по предоплате и оплате были исполненны. Владимир проявил себя как адекватный заказчик и положительный человек. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

logo_km_ua
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 лет назад