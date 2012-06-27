Нарисовать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок163 просмотра

Нужен логотип для компании по электромонтажным услугам. Компания проводит свет. Называется ТОО "RL-System"

13 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад