Логотип компании ООО "Насосные технологии"

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт18 заявок2921 просмотр
#1$100

Требуется разработка логотипа компании ООО "Насосные технологии". Сайт http://pump-tech.ru/

Данный логотип будет использоваться на: сайте, баннерах, документах, визитках и на других рекламных материалов.

Должно быть два варианта одного баннера: цветной вариант и черно-белый.

Срок конкурса: хотелось бы до 02-07-2012, но в настройках конкурса нет возможности выбрать 4 дня. Так что до 03-07-2012 12:00.

О компании Насосные технологии:

ООО «Насосные технологии» торговая компания, входящая в группу компаний Гидрокомплект (http://hydrocom.ru), на протяжении многих лет осуществляет поставку насосного оборудования для крупных гражданских строительных объектов, сотрудничает с государственными учреждениями и строительными управлениями, участвует в тендерах и аукционах, предлагая конечному покупателю полное техническое обеспечение и выгодные закупочные цены на немецкое насосное оборудование HOMA и Halm.

13 лет назад
albion
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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