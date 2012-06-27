Логотип компании ООО "Насосные технологии"

# 1 — $ 100

Требуется разработка логотипа компании ООО "Насосные технологии". Сайт http://pump-tech.ru/

Данный логотип будет использоваться на: сайте, баннерах, документах, визитках и на других рекламных материалов.

Должно быть два варианта одного баннера: цветной вариант и черно-белый.

Срок конкурса: хотелось бы до 02-07-2012, но в настройках конкурса нет возможности выбрать 4 дня. Так что до 03-07-2012 12:00.

О компании Насосные технологии:

ООО «Насосные технологии» торговая компания, входящая в группу компаний Гидрокомплект (http://hydrocom.ru), на протяжении многих лет осуществляет поставку насосного оборудования для крупных гражданских строительных объектов, сотрудничает с государственными учреждениями и строительными управлениями, участвует в тендерах и аукционах, предлагая конечному покупателю полное техническое обеспечение и выгодные закупочные цены на немецкое насосное оборудование HOMA и Halm.