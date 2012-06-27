Требуется небольшой простенький логотип в шапку сайта. Тема: статьи по темам информационных технологий. Подробности в личку.
Редизайн логотипа сайта
Нужно сделать очень качественный редизайн логотипа крупного портала. Сайт у меня в профайле, логотип на сайте.
Просьба смотреть внимательно на логотип, в нём есть много мыслей которые нужно более качественно оформить графически. Он должен садиться правильно, работать в минималистическом дизайне , с бело серыми цветами, на белом фоне. Красный и синий цвет сохранить.
Ищу ТОЛьКО сильного дизайнера, дорого, нет проблем с деньгами, есть проблемы с некачественными дизайнами. Желательно чтобы у вас была уверенность в том что вы здесь самый лучший дизайнер. Сразу предупрежу, что смотреть ваш дизайн будет человек с профессиональным дизайнерским образованием.
Конкурс не начинаю, нет времени связываться. Также не пишите "стучи в аську".
Способы оплаты: безопасная сделка, Webmoney, PayPal
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