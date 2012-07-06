Разработать логотип для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки392 просмотра

Требуется небольшой простенький логотип в шапку сайта.

Тема: статьи по темам информационных технологий.

Подробности в личку.

13 лет назад
Elaks
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

gaffsst
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$10
4 дня
Единственный дизайнер, который понял идею задания и выполнил все качественно и быстро. Эскизы отличаются креативным подходом. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую! Спасибо за работу)
Отличный заказчик )) Приятно общаться, приятно осознавать что заказчик понимает фрилансера во всех смыслах ) Приятно было поработать, Александр. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

gaffsst
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад