Сделать шапку сайта и логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок151 просмотр

Тематика: Погонажные изделия из липы и осины. (Вагонка для бани, если короче).

Нужно сделать: шапку для сайта www.les12.ru

и органично вписать в нее некий придуманный логотип (с надписью les12.ru), который в дальнейшем будет использоваться на визитках.

Просьба указывать цену и сроки.

Контактная Ася: 462852один86

13 лет назад
YoshiKatano
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня
Очень быстро, очень качественно. Недешево, но оно того стоит. :)
Понятное ТЗ. Проблем нет. Приятно сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aleks_Frolov
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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