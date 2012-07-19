Сделать шапку сайта и логотип

Тематика: Погонажные изделия из липы и осины. (Вагонка для бани, если короче).

Нужно сделать: шапку для сайта www.les12.ru

и органично вписать в нее некий придуманный логотип (с надписью les12.ru), который в дальнейшем будет использоваться на визитках.

Просьба указывать цену и сроки.

Контактная Ася: 462852один86