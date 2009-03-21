YoshiKatano

Тематика: Погонажные изделия из липы и осины. (Вагонка для бани, если короче). Нужно сделать: шапку для сайта www.les12.ru и органично вписать в нее некий придуманный логотип (с надписью les12.ru), который в дальнейшем будет использоваться на ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Требуется нарисовать дверь как на приложенной фотографии. Так чтобы было похоже, что это фотография. Подробности в аське 462852один86. Срок - сегодня.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется нарисовать шапку для сайта www.mabrus.ru, вписать в нее существующий логотип и отдизайнить весь сайт в сборе.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется разработать шапку сайта плюс предложить концепцию всего дизайна. Тематика - межкомнатные двери из сосны. Все подробности в аське 46285218шестьЗавершен13 лет назад
- $250
Корпоративный сайт строительной тематики, деревянное домостроениеЗавершен14 лет назад
Вставить в шапку сайта логотип, подправить имеющиеся надписи. Стучитесь сразу в аську (четыре)62-852-186HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Наполнить сайт уникальными статьямиКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть таблица хтмл на сайте + формы для отправки необходимо написать скрипт, чтобы все данные из этих форм и некоторые значения из таблицы отправлялись на емэйл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад