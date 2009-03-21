YoshiKatano

Алексей YoshiKatano

 
44 годаРоссия/Йошкар-Ола
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Kichee
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов
$8
10 баллов
9 лет назад
Подверстать сайт
Хоть это и было много лет назад (и сейчас сервис Weblancer настоятельно просит оставить отзыв): Воспоминания о работе крайне положительные, четкая постановка задачи, реальные сроки, вобщем всем рекомендую.
Очень быстро, очень грамотно, очень качественно.
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istore
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
9 баллов
10 лет назад
Персональный проект для Василия Кличко, диз. сайта
Был рад знакомству и завершенной роботой!
Очень положительный человек и профессионал своего дела. Сделал очень быстро и очень достойно. Много раз переделывал мои замечания, но все общение только в позитивном ключе. П.С. Всегда на связи во время работы.
Ответный отзыв
Aleks_Frolov
Алексей 
52 годаУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Сделать шапку сайта и логотип
Понятное ТЗ. Проблем нет. Приятно сотрудничать. Рекомендую!
Очень быстро, очень качественно. Недешево, но оно того стоит. :)
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Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Шапка сайта
Очень приятный в общении заказчик. Понятное ТЗ, всегда на связи. Оплата без задержки. Вызывает доверие и желание сотрудничать дальше. Рекомендую!
Росина очень талантливый художник. Просто посмотрите ее портфолио и поймете сами. Работу сделала на отлично.
Ответный отзыв
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для Katalena, дизайн сайта
Очень быстро обсудили все рабочие моменты, сделали работу, получили деньги. Продолжаем сотрудничество дальше...
Все как обычно - красиво, качественно, в срок. Продолжаем сотрудничество.
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