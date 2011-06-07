Нарисовать дверь как на фото

Требуется нарисовать и заанимированного кастомизируемого персонажа для flash игры. Персонаж 1 – "кукла – мужчина". Набор движений (изометрия 2:1): стоит-дышит (2 направления – диагонали), ходьба по 2м направлениям (диагонали), присел в 2х направлениях (диагонали), в ...
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Требуется нарисовать дверь как на приложенной фотографии. Так чтобы было похоже, что это фотография. Подробности в аське 462852один86. Срок - сегодня.
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