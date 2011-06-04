Отрисовать элемент узора

Требуется нарисовать и заанимированного кастомизируемого персонажа для flash игры. Персонаж 1 – "кукла – мужчина". Набор движений (изометрия 2:1): стоит-дышит (2 направления – диагонали), ходьба по 2м направлениям (диагонали), присел в 2х направлениях (диагонали), в ...
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Добрый день,
элемент в приложении
отрисовать все линии ровными, возможно какие-то элементы немного исправить
вектор
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