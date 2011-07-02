Создание и анимирование сборного персонажа

Требуется нарисовать и заанимированного кастомизируемого персонажа для flash игры. Персонаж 1 – "кукла – мужчина". Набор движений (изометрия 2:1): стоит-дышит (2 направления – диагонали), ходьба по 2м направлениям (диагонали), присел в 2х направлениях (диагонали), в положении сидя использует лупу, фонарь, кисть, фотоаппарат. Для создания женского персонажа используются дополнительные наборы одежды, лица, волос и т.д.

Кастомизация (по 10 типов на раздел): головной убор, волосы, лицо, нижняя часть лица (скулы-подбородок), оформление лица (очки, борода), туловище (рубашки и тд), брюки, обувь, цвет кожи.

Референс на качество анимации: apps.facebook.com/csicrimecity

Итогом нам должен передаваться swf файл со всеми наборами кастомизаций и движений. Скетч карандашом персонажей (мужского и женского) будет предоставлен.