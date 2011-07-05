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Нарисовать картинку с мультяшными персонажами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рисунок пляжной картинки с мультяшными смешными персонажами. Все персонажи комедийные и положительные .Главный персонаж (Мандарин) макет уже есть, нужно его перерисовать под эту картинку.
• Пляж, светит сонце (сонце мультяшное-позитивное, улыбается)
• Песок, позади море, плавает кораблик.
• На первом плане наш главный персонах очень веселый и с ярким коктейлем
• На втором плане веселые девчонки в бикини
• Вверху в небе на парашюте спускается мандаринчик ( полностью отрисован и есть в векторе)
• В небе летает смешная чайка
• Как бы в камеру в углу заглядывает смешной кот с пятном на глазу, удивленный или просто корчит рожицу в камеру
• Можно добавить еще смешных животных, жуков карикатурных или инопланетянок из клипа моби:) ( маленькие инопланетянки из клипа моби бредут по пляжу)
• Сбоку торчит чья то нога ( загорающего человека)
• На песке видны: пляжный мяч, зонтик от солнца, подстилка, ракетки все яркое и пляжное, глядя на картинку человек должен захотеть туда попасть.
• Можно добавить смешные элементы из пляжной жизни отдыхающих
• На песке сидит смешной ребенок с кепкой ( панамкой) на боку, например пытается сьесть песок из лопатки или насыпает его в рожок от мороженого
• Толстый дядя идет по пляжу в надувном круге с уточкой
И тд.
Макеты которые есть:
Мандарин на парашюте, самолетик
Девочки - нуждаются в доработке
Акула
Персонажи есть на сайте: http://mandarin-tours.com.ua
Исходники пришлю исполнителю
Пример работы в приложении, но это не пример для подражания и нам не нужно3Д
Большая просьба. что бы понимала кто сможет нарисовать то что нами задумалось, для примера нарисовать кота и прислать мне в скайпе мне будет легче выбрать исполнителя (можно просто зарисовка)
Skype: mandarin-tours
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