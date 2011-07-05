Нарисовать картинку с мультяшными персонажами

Рисунок пляжной картинки с мультяшными смешными персонажами. Все персонажи комедийные и положительные .Главный персонаж (Мандарин) макет уже есть, нужно его перерисовать под эту картинку.

• Пляж, светит сонце (сонце мультяшное-позитивное, улыбается)

• Песок, позади море, плавает кораблик.

• На первом плане наш главный персонах очень веселый и с ярким коктейлем

• На втором плане веселые девчонки в бикини

• Вверху в небе на парашюте спускается мандаринчик ( полностью отрисован и есть в векторе)

• В небе летает смешная чайка

• Как бы в камеру в углу заглядывает смешной кот с пятном на глазу, удивленный или просто корчит рожицу в камеру

• Можно добавить еще смешных животных, жуков карикатурных или инопланетянок из клипа моби:) ( маленькие инопланетянки из клипа моби бредут по пляжу)

• Сбоку торчит чья то нога ( загорающего человека)

• На песке видны: пляжный мяч, зонтик от солнца, подстилка, ракетки все яркое и пляжное, глядя на картинку человек должен захотеть туда попасть.

• Можно добавить смешные элементы из пляжной жизни отдыхающих

• На песке сидит смешной ребенок с кепкой ( панамкой) на боку, например пытается сьесть песок из лопатки или насыпает его в рожок от мороженого

• Толстый дядя идет по пляжу в надувном круге с уточкой

И тд.

Макеты которые есть:

Мандарин на парашюте, самолетик

Девочки - нуждаются в доработке

Акула

Персонажи есть на сайте: http://mandarin-tours.com.ua

Исходники пришлю исполнителю

Пример работы в приложении, но это не пример для подражания и нам не нужно3Д

Большая просьба. что бы понимала кто сможет нарисовать то что нами задумалось, для примера нарисовать кота и прислать мне в скайпе мне будет легче выбрать исполнителя (можно просто зарисовка)

Skype: mandarin-tours