Креативная наклейка на стену

Привет, фрилансеры!

Наш отдел недавно переехал в другое помещение. Прямо на входе около выключателя обои очень грязные. Хотелось бы наклеить поверх изображение, чтобы закрыть весь этот срам. Ищется дизайнер, который сможет воплотить нашу идею. Бюджет небольшой, так как скидываться будем сами, зато в дальнейшем будем сотрудничать, так как часто нужны всяческие дизайны.

Идея такова: какие-то персонажи всяческими способами (велосипед-динамомашина и всё что фантазия позволит) вырабатывают энергию, которая по проводам подходит к выключателю. Сделать как будто это внутри происходит. Так как наша компания занимается металлопрокатом, то хорошо бы использовать данные элементы(ассортимент подобен этому http://www.steel-pro.ru/metalloprokat/)

Принимаются ЛЮБЫЕ идеи. Главное, чтобы это было красиво! Нужна только иллюстрация (напечатаем и наклеем сами)

(фото с обстановкой приложил, при надобности вышлю что потребуется)

Заранее спасибо!