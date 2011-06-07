Обработка изображений

Необходимо скопировать с сайта изображения. Часть из них обработать. Пример:

http://www.homeplans.com/plan-detail/HOMEPW73227/comfortable-living-entertaining

Изображения дома просто скачать с сайта. Изображения планировки дома - скачать, надписи на плане перевести на русский, дюймы перевести в метры. На выходе должны быть фото дома + планы дома с размерами в метрах и надписями на русском.

Всего около 150 проектов домов.

Стоимость прошу указывать за весь проект из расчета 150 домов!