Раскраска иллюстрации и дизайн сайта

Здравствуйте. Необходим неординарный иллюстратор и дизайнер сайтов в одном лице. Проект "иной". Это есть тематический форум (БДСМ)+ знакомства.

Задачи для исполнителя:

1 Раскрасить на планшете то что предоставляет заказчик

- до раскрашивать Знакомства+ дизайн внутренних

- до раскрашивать поверх фото Главную (некоторые элементы в домике)

- раскрасить элементы в дизайне форума

- раскрасить страницу 404

2 Анимировать Главную (крутящийся домик)

3 Дизайн форума (все формочки),который отличается от сайта

4 дизайн контента для всех страниц сайта (без форума).

Разделы на сайте: Главная,Знакомства, Форум, Благотворительность, Дневники (лента новостей от раздела Знакомств), Статьи (блог админа), Ссылки

Процесс: составление плана-графика по срокам от вас - если все ок - доработка одного из разделов - предоплата 20% - выполнение работы по всем разделам кроме форума- оплата ещё 50%- доработка проекта оставшаяся сумма.

Срок до 8 июля.

Ждем заявок и стоимость, ну и сроков,конечно.