Раскраска иллюстрации и дизайн сайта

Требуется нарисовать и заанимированного кастомизируемого персонажа для flash игры. Персонаж 1 – "кукла – мужчина". Набор движений (изометрия 2:1): стоит-дышит (2 направления – диагонали), ходьба по 2м направлениям (диагонали), присел в 2х направлениях (диагонали), в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Необходим неординарный иллюстратор и дизайнер сайтов в одном лице. Проект "иной". Это есть тематический форум (БДСМ)+ знакомства.
Задачи для исполнителя:
1 Раскрасить на планшете то что предоставляет заказчик
- до раскрашивать Знакомства+ дизайн внутренних
- до раскрашивать поверх фото Главную (некоторые элементы в домике)
- раскрасить элементы в дизайне форума
- раскрасить страницу 404
2 Анимировать Главную (крутящийся домик)
3 Дизайн форума (все формочки),который отличается от сайта
4 дизайн контента для всех страниц сайта (без форума).
Разделы на сайте: Главная,Знакомства, Форум, Благотворительность, Дневники (лента новостей от раздела Знакомств), Статьи (блог админа), Ссылки
Процесс: составление плана-графика по срокам от вас - если все ок - доработка одного из разделов - предоплата 20% - выполнение работы по всем разделам кроме форума- оплата ещё 50%- доработка проекта оставшаяся сумма.
Срок до 8 июля.
Ждем заявок и стоимость, ну и сроков,конечно.
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