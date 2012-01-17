Приватный проект для Николаева Вера (veresen)

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка232 просмотра
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Отрисовать персонажа для сайта коптилен.

13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
veresen
Вера 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
1 день
Вера, очень ответственный, приятный и талантливый исполнитель. Мои рекомендации за работу с ней. Результат будет в лучшем виде и точно в срок!
Очень рада сотрудничеству с Сергеем. Замечательный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата, а главное- очень интересный и приятный в общении человек.Спасибо большое! Рекомендую всем!
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