Требуется перерисовать картинки для FB

Для www.rid-gid.ru будет разработан новый дизайн сайта. Исполнитель для дизайна сайта пока не найден. В первоочередной задаче необходимо создать логотип. Указывайте стоимость и сроки создания. А также с удовольствием рассмотрю Ваше портфолио. Оплата ...