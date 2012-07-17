Логотип для интернет-магазина

$50
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Завершен11 заявок132 просмотра

Требуется логотип для сайта. Указывайте стоимость и сроки.

ТЗ вышлю исполнителю.

13 лет назад
sx08
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличная работа! Все выполнено на высшем уровне, рекомендую как ответственного исполнителя.
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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