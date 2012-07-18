Сделать лого в нескольких цветах

Имеется готовый логотип продукции, являющийся защищенной торговой маркой. Планируется изготовление эмблем, состоящих из напечатанного на пленке лого и прозрачного полимерного покрытия из смолы сверху. Размер прямоугольника 100х30 мм. (может быть немного увеличен). Угла закруглены с радиусом 3мм. Покрытие, на которое будет клеиться эмблема - матовое оргстекло белесого оттенка.

Цель проекта:

Разработать несколько цветовых решений логотипа для размещения в указанных условиях, возможна заливка цветом поля прямоугольника вокруг логотипа внутри эмблемы. Все варианты будут изготовлены и в последствии выбран один, который пойдет в серию. Предпочтительные цвета - белый, серый, черный и их оттенки. Возможны легкие обводки по канту прямоугольника. Требуется от 3 до 10 вариантов цветовой композиции. Печататься будет шелкотрафаретом.

Непосредственно логотип вышлю исполнителю. Последующее размещение работы в портфолио исполнителя запрещено по причине защиты авторских прав.

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