Здравствуйте! Нужен логотип для сайта i r e s t a u r a t e u r .r u Логотип должен быть ярким, запоминающимся и ассоциирующий ресторан, рестораторов, общепит и т.п.
Нарисовать логотип для портала
Соответствующие цвета концепции дизайна, подходящий по смыслу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание логотипа, кнопки и фирменного знака для axipay.comЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать некий "пилот" логотипа. Дизайнер нарисовал 4 варианта, из которых ни один не устроил заказчика и ушел в отпуск. Два из них, идея которых в целом заказчику понравилась, я выложил в архиве. ...Завершен13 лет назад
Есть уже имеющийся логотип в векторе, который нужно доработать. Создать золотой блеск, блики, переливание цветов.Завершен13 лет назад
- $100
Добрый день , требуется разработать логотип для сайта. Более подробное ТЗ в файле.Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать либо придумать заново логотип, вписать его в дизайн сайта lee.org.ua Услуга - курсы английского языка. Ключевые слова "Учи Английский Легко и непринужденно, но в то же время структурировано и с ...Завершен13 лет назад
Молодому рекламному агентству нужен дизайнер для работы в ключе творения логотипа и выбора стиля. у меня есть шрифт и примерное видение с относительно определенной цветовой гаммой текста на логотипе. Нужен фон и значок/эмблемка. ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Логотип и фирменный стильЗавершен13 лет назад
- $300
Разработать логотип, цветовое решение и дизайн упаковки торговой марки: профессиональная косметическая линия для волос производства ИталияЗавершен13 лет назад
- $25
Требуется перевести логотип (исходник есть в формате psd) в векторный формат. Требуемый формат результата - файл корела. Во вложении картинка логотипа.Завершен13 лет назад