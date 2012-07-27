Создание пилотной версии логотипа

# 1 — $ 50

Необходимо создать некий "пилот" логотипа. Дизайнер нарисовал 4 варианта, из которых ни один не устроил заказчика и ушел в отпуск.

Два из них, идея которых в целом заказчику понравилась, я выложил в архиве.

Также в архиве три логотипа из инета, которые в целом симпатичны заказчику (lifetrends, operari, emerging leaders).

http://arkados.ru/logos.zip

Идея лого "добрый индастриал" - промышленный (индустриальный, производственный) парк с "зелеными" технологиями.

Ключевые слова

- движение, развитие, энергия

- промышленность

- экологическая безопасность