Создание пилотной версии логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок1378 просмотров
#1$50

Необходимо создать некий "пилот" логотипа. Дизайнер нарисовал 4 варианта, из которых ни один не устроил заказчика и ушел в отпуск.

Два из них, идея которых в целом заказчику понравилась, я выложил в архиве.

Также в архиве три логотипа из инета, которые в целом симпатичны заказчику (lifetrends, operari, emerging leaders).

http://arkados.ru/logos.zip

Идея лого "добрый индастриал" - промышленный (индустриальный, производственный) парк с "зелеными" технологиями.

Ключевые слова

- движение, развитие, энергия

- промышленность

- экологическая безопасность

13 лет назад
wolfus
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
#1
Ольга - настоящий профессионал. Буквально из ничего сумела выдернуть идею логотипа, который сразу же приняли :) Не думайте, что это так легко и просто! Намеревался остальной фирм.стиль заказывать у другого дизайнера, но в итоге всё заказал Ольге. Спасибо за работу!
Замечательный, доброжелательный заказчик, мои рекомендации Константину!)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
#1