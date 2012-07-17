Доработка логотипа

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Завершен22 заявки187 просмотров

Есть уже имеющийся логотип в векторе, который нужно доработать. Создать золотой блеск, блики, переливание цветов.

13 лет назад
youremployer
Иван 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Сотрудничать с Ирой мне было приятно. И лого для сайта мы сделали быстро. Красиво. изящно и очень понятно. Спасибо умелому специалисту!
Ну что же осталось мне написать Вам Наверно лишь то, что работать приятно! Всегда Вы на связи и всё в своё время Желаю удачи и работы не в бремя!

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад