Разработка логотипа

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Завершен50 заявок310 просмотров

Необходимо доработать либо придумать заново логотип, вписать его в дизайн сайта

lee.org.ua Услуга - курсы английского языка.

Ключевые слова "Учи Английский Легко и непринужденно, но в то же время структурировано и с результатом".

В логотипе должна быть расшифровка аббревиатуры "LEE" - Learn English Easily

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13 лет назад
Mashkin
56 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
27 минут назад
13 лет назад
$50
3 дня
Виктор, спасибо. Работа профессиональная и в срок. Я волновался, что мне может не понравиться, но вместо одного варианта я получил два и оба классных. Тяжело было выбрать худший.
Только положительное впечатление от сотрудничества с Алексеем!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
27 минут назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки