Молодому рекламному агентству нужен дизайнер для работы в ключе творения логотипа и выбора стиля. у меня есть шрифт и примерное видение с относительно определенной цветовой гаммой текста на логотипе. Нужен фон и значок/эмблемка. ...
Разработка логотипа
Необходимо доработать либо придумать заново логотип, вписать его в дизайн сайта
lee.org.ua Услуга - курсы английского языка.
Ключевые слова "Учи Английский Легко и непринужденно, но в то же время структурировано и с результатом".
В логотипе должна быть расшифровка аббревиатуры "LEE" - Learn English Easily
Пожалуйста, указывайте расценки.
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