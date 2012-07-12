Проект для Польша Дарья (san-francisco)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки157 просмотров

Необходим логотип для сайта.

Подробности в переписке.

13 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
3 дня
Отличные эскизы. Лучшее решение моей задачи по созданию логотипа. Рекомендую.
Отличный заказчик. Не возникло никаких разногласий в ходе работ.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад