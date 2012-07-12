Требуется создание логотипа и фирменного стиля
Проект для Польша Дарья (san-francisco)
Необходим логотип для сайта.
Подробности в переписке.
Выбранный исполнитель
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