Дизайн логотипа интернет-магазина по продаже Apple

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки1068 просмотров
#1$50

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку логотипа.

Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке:

http://www.license-soft.ru/tmp/tz-app.doc

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Roscherk17
Елена 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
13 лет назад
#1
Очень оригинальная работа! Прослеживается чёткая взаимосвязь с техникой Apple. Спасибо за проделанную работу и успехов в следующих конкурсах!
Спасибо за выбор! ТЗ было очень четким и понятным, интересно было поработать.

Заявки фрилансеров

Roscherk17
Елена 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
23 дня назад
13 лет назад
#1