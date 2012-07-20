Сделать новую версию логотипа компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка2576 просмотров
#1$200

Компания "АгроКраун" проектирует, строит и оснащает оборудованием высокотехнологичные промышленные хранилища овощей и фруктов. Входит в промышленно-строительный холдинг.

Сайт: http://agrocrown.ru

Примеры обложек: http://agrocrown.ru/business-plan/.

"Crown" в переводе с английского "Корона".

Текущая версия логотипа на сайте: http://agrocrown.ru/logos/agrocrown.png

Стоит оставить зеленый и оранжевый цвета. Сохранить концепцию "Короны".

Добавить технологичности и современности. Возможны ассоциации с овощами.

Основной плод требующий бережного хранения - морковь, с неё и взяты зеленый и оранжевый цвет.

13 лет назад
Alega
Олег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1
Отличное качество работы. Интересные варианты и быстрая реакция.
Спасибо большое, Олег, за проведение интересного творческого конкурса! Было очень комфортно с Вами вести беседу. Олег - потрясающий и понимающих заказчик! Желаю Вашей компании успехов! И конечно всем рекомендую для сотрудничества и сама буду рада вновь поработать!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1

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