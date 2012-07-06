Отрисовка готовой идеи

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок128 просмотров

Есть эскиз логотипа. Нужно сделать из него логотип - отрисовать в векторе (лучше AI) так, чтобы при инвертировании цветов от смотрелся хорошо. Нужно сделать так, чтобы и коза и текст друг от друга смотрелись нормально.

Цвета логотипа - черно-белые.

Шрифт без засечек и не готический,можно рубленый. Из бесплатных.

Во вложении варианты "козы", которые устраивают, но требуют либо доработки, либо отрисовки.

13 лет назад
sw0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$17
1 день
Внимательный и профессиональный исполнитель. Выполнилл поставленную задачу быстро и без проблем. Рекомендую Максима. И в дальнейшем, при необходимости, сам обращусь к нему.
Хороший заказчик, оплата своевременно, четкое понимание задачи.

Заявки фрилансеров

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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