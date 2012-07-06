Отрисовать логотип по примеру нашего логотипа другой компании.
Отрисовка готовой идеи
Есть эскиз логотипа. Нужно сделать из него логотип - отрисовать в векторе (лучше AI) так, чтобы при инвертировании цветов от смотрелся хорошо. Нужно сделать так, чтобы и коза и текст друг от друга смотрелись нормально.
Цвета логотипа - черно-белые.
Шрифт без засечек и не готический,можно рубленый. Из бесплатных.
Во вложении варианты "козы", которые устраивают, но требуют либо доработки, либо отрисовки.
Выбранный исполнитель
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