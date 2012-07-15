Создание логотипа компании

Александ выполнил работу на 5+, логотип получился именно такой, как хотелось. В процессе работы было предложено множество вариантов и направлений. На каждом этапе согласования, все пожелания учитывались и отрабатывались практически мгновенно. Работать с таким исполнителем очень приятно и легко, он всегда идет навстречу заказчику. Очень рекоммендую всем!