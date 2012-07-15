Требуется придумать строгий логотип нашей компании, который будет содержать в себе строгий шрифт написания названия компании. Снизу должна быть надпись "гипермаркет кресел и стульев №1" по ширине названия компании. Значок логотипа должен быть простым и ...
Создание логотипа компании
Создать логотип для сайта: http://master-partner.com
Компания специализируется на партнерских программах, интернет маркетинге. В логотипе приветствуется минимализм.
Выбранный исполнитель
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