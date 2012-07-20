Дизайн логотипа

Требуется придумать строгий логотип нашей компании, который будет содержать в себе строгий шрифт написания названия компании. Снизу должна быть надпись "гипермаркет кресел и стульев №1" по ширине названия компании. Значок логотипа должен быть простым и содержать в себе идею формы кресла. Размер значка должен быть не больше ширины нзвания компании логотипа. Цвета логотипа и цвета значка логотипа должны вписываться в основную идею строгости сайта. Мы считаем, что нужно взять за основу зеленый оттенок. Пример общего видения логотипа нарисованный просто в paint в приложении. Требуется показать несколько вариантов логотипа с разными цветовыми и дизайнерскими решениями.

Ждем предложения к проекту с обязательным указанием стоимости .