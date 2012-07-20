Дизайн логотипа

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Завершен50 заявок319 просмотров

Требуется придумать строгий логотип нашей компании, который будет содержать в себе строгий шрифт написания названия компании. Снизу должна быть надпись "гипермаркет кресел и стульев №1" по ширине названия компании. Значок логотипа должен быть простым и содержать в себе идею формы кресла. Размер значка должен быть не больше ширины нзвания компании логотипа. Цвета логотипа и цвета значка логотипа должны вписываться в основную идею строгости сайта. Мы считаем, что нужно взять за основу зеленый оттенок. Пример общего видения логотипа нарисованный просто в paint в приложении. Требуется показать несколько вариантов логотипа с разными цветовыми и дизайнерскими решениями.

Ждем предложения к проекту с обязательным указанием стоимости .

13 лет назад
giovanni10
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

S_Henderson
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$47
2 дня
У Сергея талант на рисование логотипов! Сделанные логотипы получаются очень высокого качества, оригинальные, привлекающие внимание и четко соответствующие заданию. Всем советую Сергея в качестве исполнителя.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, никаких проблем с оплатой. Спасибо за отличное сотрудничество! Всем был даволен! Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

S_Henderson
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
13 лет назад