Нужен логотип для компании по выдаче микрозаймов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок1840 просмотров
#1$50

Нужен лого для компании по выдаче микрозаймов dengivpomosh.ru

Требования: векторный графический элемент, легко запоминающийся, деловой стиль + надпись "Деньги в помощь"

Приоритетные цвета: фиолетовый, серебристый металлик (можно использовать и другие цвета на вкус дизайнера).

13 лет назад
RID3R
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1