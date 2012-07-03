Необходимо создать логотип для файлообменного сервиса www.sinhro.net Выдержка из Википедии - "Файлообменник, файлхостинг или файловый хостинг — сервис, предоставляющий пользователю место под его файлы и круглосуточный доступ к ним через web, как ...
Нужен логотип
Доброго времени суток!
Имеется сайт, нужен логотип. Тематика автомобильная.
Размер 265*60
Заявки фрилансеров
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