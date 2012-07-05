Логотип для интернет-магазина одежды

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Завершен39 заявок405 просмотров

Необходимо создать логотип для интернет-магазина одежды.

В выдержанном, не броском, скромном стиле.

13 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$30
4 дня
Высший пилотаж! Рекомендую!
Четкое и грамотное техзадание, оперативные поправки в процессе работы. Только положительное впечатление от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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