Прежде чем откликнуться, пожалуйста, дочитайте объявление до конца. Тематика – mix fight (смешенные бои, бои без правил, общефизическая подготовка, спорт). 1. Необходимо разработать логотип "комьюнити". Под логотипом здесь подразумевается ...
Логотип для интернет-магазина одежды
Необходимо создать логотип для интернет-магазина одежды.
В выдержанном, не броском, скромном стиле.
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