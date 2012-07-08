Требуется фамильный герб

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки133 просмотра

Требуется сделать семейный герб на фамильную тему. Фамилии жениха и невесты начинаются с буквы К.

В гербе должна быть как-то обыграна буква К, а также сочетание фамилий. Ключевые слова «корова» и «куколь» (шапка священнослужителей). Возможно, что корова в этой шапке))) Но герб нужен серьёзный. Во многих древних традициях (включая индийскую) корова почитается как священное животное и является символом достатка, добра и т.п. Так что мы можем на выходе получить даже своего рода «сакральный» герб, это конечно шутка, но не без доли правды.

Герб может быть двухцветный или разноцветный (на Ваше усмотрение), но желательно чтобы там присутствовали следующие цвета: либо красный с чёрным, либо зелёный с чёрным (как основные).

Герб должен быть выполнен в формате PSD в высоком разрешении, чтобы отдать на печать.

Предоплата возможна, но лучше поэтапная - то есть сначала грубый эскиз, а уже потом Вы работаете "серьёзно".

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Исполнитель создал отличный семейный герб, как раз то, что я хотел. Тут без художника - не обойтись было никак. Работа была очень трудная, т.к. не так то просто было создать, то что мы хотели. Но это получилось у Владимира, за что ему огромное спасибо! Герб прекрасно дополнит нашу новую семью. Рекомендую как талантливого художника и высокопрофессионального специалиста по обработке изображений (в т.ч. 3D).
Алексей - отличный заказчик! Работать с Алексеем легко и просто. Четкое техническое задание, приятное общение и быстрая оплата ) Работал с удовольствием. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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