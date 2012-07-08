Требуется логотип на сайт-портфолио по созданию сайтов. Примерный макет логотипа во вложении. Художник из меня тот еще, поэтому я поясняю: Круг это земля, мне бы хотелось, чтобы она была примерно темно-фиолетового цвета и вся ...
Требуется фамильный герб
Требуется сделать семейный герб на фамильную тему. Фамилии жениха и невесты начинаются с буквы К.
В гербе должна быть как-то обыграна буква К, а также сочетание фамилий. Ключевые слова «корова» и «куколь» (шапка священнослужителей). Возможно, что корова в этой шапке))) Но герб нужен серьёзный. Во многих древних традициях (включая индийскую) корова почитается как священное животное и является символом достатка, добра и т.п. Так что мы можем на выходе получить даже своего рода «сакральный» герб, это конечно шутка, но не без доли правды.
Герб может быть двухцветный или разноцветный (на Ваше усмотрение), но желательно чтобы там присутствовали следующие цвета: либо красный с чёрным, либо зелёный с чёрным (как основные).
Герб должен быть выполнен в формате PSD в высоком разрешении, чтобы отдать на печать.
Предоплата возможна, но лучше поэтапная - то есть сначала грубый эскиз, а уже потом Вы работаете "серьёзно".
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