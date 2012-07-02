Логотип на сайт-портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок217 просмотров

Требуется логотип на сайт-портфолио по созданию сайтов. Примерный макет логотипа во вложении. Художник из меня тот еще, поэтому я поясняю:

Круг это земля, мне бы хотелось, чтобы она была примерно темно-фиолетового цвета и вся в светящихся точках и линиях - чтобы возникала ассоциация с всемирной паутиной - то бишь интернетом. Прямоугольник - это рамка для фотографий. Мне бы хотелось, чтобы она опоясывала землю, только немного под углом. Верхушка - влево, низ, получается - вправо. И мячик с верху - это кот. Черный, маленький и взъерошенный. Мне бы хотелось чтобы его лапки пытались уместиться на одной точке - передние и задние, и сам он выгнулся дугой пытаясь удержатся. Кота и землю с рамкой повторить по отдельности.

Называйте цену.

13 лет назад
bertaDi
Полина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Сделал все качественно и в срок. Рисунок очень красив, очень понравился. Рекомендую.
Приятный в общении человек. Четкое ТЗ и моментальная оплата. Работать просто в радость) Еще раз спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип

    $150

    Задание для хорошего логотипщика! Нужен логотип для компании, выполнен должен быть очень стильно. Оплата по факту Бюджет 5000р ТЗ исполнителю

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для компании

    $30

    Требуется разработать логотип для клининговой компании Название Клининг-Сити Рекомендуемые цвета Красный,черный,серый,голубой

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип компании ООО "Насосные технологии"

    $100

    Требуется разработка логотипа компании ООО "Насосные технологии". Сайт http://pump-tech.ru/ Данный логотип будет использоваться на: сайте, баннерах, документах, визитках и на других рекламных материалов. Должно быть два варианта одного баннера: цветной вариант и ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн логотипа сайта

    $100

    Нужно сделать очень качественный редизайн логотипа крупного портала. Сайт у меня в профайле, логотип на сайте. Просьба смотреть внимательно на логотип, в нём есть много мыслей которые нужно более качественно оформить графически. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа

    Добрый день! Есть два заказа - разработка нового логотипа и модернизация уже зарегистрированного торгового знака. Исходники в наличии. Хотелось бы найти специалиста, готового взяться за оба заказа. Заинтересованных просьба оставлять заявки в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад