Необходимо доработать существующий логотип компании. Текущий логотип на вложении. Указывайте сроки и цену.
Логотип на сайт-портфолио
Требуется логотип на сайт-портфолио по созданию сайтов. Примерный макет логотипа во вложении. Художник из меня тот еще, поэтому я поясняю:
Круг это земля, мне бы хотелось, чтобы она была примерно темно-фиолетового цвета и вся в светящихся точках и линиях - чтобы возникала ассоциация с всемирной паутиной - то бишь интернетом. Прямоугольник - это рамка для фотографий. Мне бы хотелось, чтобы она опоясывала землю, только немного под углом. Верхушка - влево, низ, получается - вправо. И мячик с верху - это кот. Черный, маленький и взъерошенный. Мне бы хотелось чтобы его лапки пытались уместиться на одной точке - передние и задние, и сам он выгнулся дугой пытаясь удержатся. Кота и землю с рамкой повторить по отдельности.
Называйте цену.
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