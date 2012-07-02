Требуется логотип на сайт-портфолио по созданию сайтов. Примерный макет логотипа во вложении. Художник из меня тот еще, поэтому я поясняю:

Круг это земля, мне бы хотелось, чтобы она была примерно темно-фиолетового цвета и вся в светящихся точках и линиях - чтобы возникала ассоциация с всемирной паутиной - то бишь интернетом. Прямоугольник - это рамка для фотографий. Мне бы хотелось, чтобы она опоясывала землю, только немного под углом. Верхушка - влево, низ, получается - вправо. И мячик с верху - это кот. Черный, маленький и взъерошенный. Мне бы хотелось чтобы его лапки пытались уместиться на одной точке - передние и задние, и сам он выгнулся дугой пытаясь удержатся. Кота и землю с рамкой повторить по отдельности.

Называйте цену.