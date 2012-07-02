Задание для хорошего логотипщика! Нужен логотип для компании, выполнен должен быть очень стильно. Оплата по факту Бюджет 5000р ТЗ исполнителю
Доработка существующего логотипа
Необходимо доработать существующий логотип компании.
Текущий логотип на вложении.
Указывайте сроки и цену.
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