Доработка существующего логотипа

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Завершен10 заявок134 просмотра

Необходимо доработать существующий логотип компании.

Текущий логотип на вложении.

Указывайте сроки и цену.

13 лет назад
kirukato
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель ! очень профессионально подходит к работе. Рекомендую !
Отличный неравнодушный заказчик. Буду рада сотрудничать с Вами, Иван.

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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