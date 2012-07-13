Логотип для интернет-портала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок2268 просмотров
#1$50

Для интернет-каталога напитков Drinк необходим логотип.

Основные требования к логотипу:

1) Необходимо наличие графической и текстовой части логотипа

2) Текстовая - только фраза Drink

3) Графическая часть должна символизировать напитки, употребление напитков (не только алкогольных) и т.д.

4) Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом варианте. Поэтому !прошу! выкладывать два варианта логотипа

13 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

EMironov
Евгений 
53 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
Очень яркий и приятный логотип, который соответствует всем моим пожеланиям. Рекомендую
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи и без лишних слов. Своевременная оплата. С такими людьми всегда приятно работать.

Заявки фрилансеров

EMironov
Евгений 
53 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1

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