Необходимо создать логотип для интернет-магазина одежды. В выдержанном, не броском, скромном стиле.
Логотип для интернет-портала
Для интернет-каталога напитков Drinк необходим логотип.
Основные требования к логотипу:
1) Необходимо наличие графической и текстовой части логотипа
2) Текстовая - только фраза Drink
3) Графическая часть должна символизировать напитки, употребление напитков (не только алкогольных) и т.д.
4) Логотип должен красиво смотреться, как в цвете, так и в черно-белом варианте. Поэтому !прошу! выкладывать два варианта логотипа
Победитель конкурса
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