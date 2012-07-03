# 1 — $ 50

Необходимо создать логотип для файлообменного сервиса www.sinhro.net

Выдержка из Википедии - "Файлообменник, файлхостинг или файловый хостинг — сервис, предоставляющий пользователю место под его файлы и круглосуточный доступ к ним через web, как правило по протоколу http. Такой сервис позволяет удобно «обмениваться» файлами. На специальной странице файлообменника (чаще всего на главной) пользователь загружает файл на сервер файлообменника, а файлообменник отдает пользователю постоянную ссылку, которую он может рассылать по e-mail, публиковать в блогах, на форумах или пересылать через системы IM."

Общий стиль логотипа на Ваше усмотрение, но он не должен быть ляповатым и детским – он должен быть солидным и запоминающимся.

Логотип не обязательно делать под нынешний дизайн, в ближайшем будущем будем подгонять сайт под логотип.

Пожеланий — никаких нет. Хочется что бы он чем-то отличался от конкурентов, выделялся, был запоминающимся, красивым и просто, что бы зацепил.