Улучшить логотип

Здравствуйте!

Необходимо модернизировать логотип для маленького магазина, но с одеждой больших размеров.

Тот, что в приложении почти устраивает, но что-то в нем не то, не доведен до совершенства.

Прошу меня извинить, но мне некогда смотреть работы участников, поэтому создаю этот проект.

Пожалуйста, если будете давать ссылки на свои работы - показывайте именно аналогичные логотипы, иначе очень сложно будет выбирать исполнителя.

Спасибо, надеюсь на Ваше понимание.